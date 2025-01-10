У Кузьменко серьезные проблемы в Канаде. Нападающий «Калгари» вернется в Россию?

Андрей Кузьменко может вернуться в Россию

Андрей Кузьменко может вернуться в Россию. Фото Getty Images СКА и «Авангард» летом могут устроить битву за игрока.

Дебютный сезон Андрея Кузьменко в НХЛ впечатлил многих. Отправившись в «Ванкувер» осенью 2022-го после своего лучшего сезона в России за СКА, Кузьменко с ходу закрепился в верхних звеньях «Кэнакс» и выдал шикарную регулярку, набрав 74 (39+35) очка и став лучшим снайпером команды наряду с Элиасом Петтерсоном.

Еще по ходу первого сезона «Ванкувер» продлил контракт с Кузьменко на два года, выписав ему солидные 5,5 миллиона долларов за сезон. Не думаю, что Андрей на этом успокоился — вторую половину регулярки после подписания нового соглашения в конце января он провел не менее мощно, чем первую. «Кэнакс» в итоге не попали в плей-офф, но перед началом прошлого сезона надежды на ростер были большими.

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Недостатками Кузьменко всегда были игра в обороне и без шайбы, но атакующие успехи позволяли закрывать на это глаза что в СКА, что в НХЛ. Но как только Андрей перестал забивать, ему сразу указали на минусы. Ключевым событием, определившим его судьбу в «Ванкувере», стала смена главного тренера. Еще по ходу сезона-2022/23 демократичного Брюса Будро сменил прямолинейный Рик Токкет.

«Андрей не попал под новый стиль игры. В «Ванкувере» сейчас ставка на быстрый и силовой хоккей. Все от обороны, минимум ошибок. Где-то надо попроще играть», — объяснял причины проблем Кузьменко его тогдашний одноклубник Василий Подколзин уже после обмена Андрея. Десятиматчевая серия без набранных очков не предвещала Кузьменко ничего хорошего, и его обменяли в «Калгари» на шведа Элиаса Линдхольма (плюсом «Флэймз» получили выбор в первом раунде драфта).

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Концовка прошлого сезона получилась обнадеживающей, но со стартом нынешнего у Кузьменко снова начались проблемы. К этому моменту у него всего один гол! Уже не один матч Андрей смотрел из ложи запасных игроков, а его контракт тем временем подходит к концу.

При взгляде на Кузьменко на льду в глаза бросается то, что он сильно сдал в скорости. Возможно, есть проблема лишнего веса, но местные журналисты отмечают трудолюбие российского нападающего, который отрабатывает броски после тренировок и не отчаивается.

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Крайне неудачным для Андрея получился матч против «Нэшвилла» 5 января — гол Кузьменко не засчитали, а сам он дважды удалился, и оба раза соперник реализовал большинство. Причем второе удаление получилось довольно глупым — у Кузьменко сломалась клюшка, но он не отбросил ее обломок и продолжил играть. Тем не менее на следующую игру против «Анахайма» он все-таки вышел и сыграл чуть больше 11 минут.

Контракт Кузьменко заканчивается, и в такой ситуации вряд ли стоит удивляться тому, что игрок может вернуться в КХЛ. Мастерство Андрея сомнению не подлежит, и в России он будет нарасхват. По моей информации, заинтересованы в игроке «Авангард» и СКА, который наверняка лишится ведущих нападающих Демидова и Грицюка.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пожалуй, самым ярким моментом с участием Кузьменко в этом сезоне стало его интервью в соцсетях «Калгари»: «Однажды ночью я внезапно проснулся и увидел, что напротив меня на стуле сидит девушка и смотрит на меня, а рядом у двери на полу ползает ее ребенок. Я не понял, что вообще происходит, и подумал, что это кошмарный сон, но одна знакомая рассказала мне, что тоже видела эту девушку-привидение на базе».

В этом сезоне привидением стал сам нападающий. Его почти не видно на льду, даже когда он в составе и получает игровое время. Возвращение в Россию должно его оживить, но сдастся ли так быстро сам игрок, который не торопился с отъездом в НХЛ до 26 лет?

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