Фиттипальди: Вся Италия будет следить за Хэмилтоном

Двукратный чемпион Формулы 1 Эмерсон Фиттипальди считает, что в день первой гонки сезона жизнь в Италии остановится – болельщики будут следить за дебютом Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

Эмерсон Фиттипальди: «Ferrari стала сильнее и возвращается в борьбу. Вы не представляете, как высоки ожидания. Вся Италия остановится в воскресенье, чтобы увидеть первую гонку Хэмилтона в составе Ferrari.

Льюиса мотивирует возможность начать всё с начала, выступать за другую команду, за Ferrari. Каждый гонщик мечтает гоняться за Ferrari. Он возвращается к Фредерику Вассёру, который был руководителем его команды в Формуле 3 и Формуле 2. Семья снова воссоединяется!

Я с нетерпением жду предстоящего сезона, невероятно интересного для Льюиса и для всех нас, ведь борьба в Формуле 1 стала невероятно плотной».

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