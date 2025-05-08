Сайнс: Льюис не имел права так смещаться на торможении

На последнем круге Гран При Майами между Карлосом Сайнсом и Льюисом Хэмилтоном произошло столкновение в 17-м повороте. Стюарды рассмотрели этот инцидент и не стали применять ни к кому из гонщиков штрафные санкции. Тем не менее, Карлос продолжает настаивать на версии, что Льюис слишком сильно сместился на торможении.

Карлос Сайнс: «Очевидно, Льюис сделал всё возможное, чтобы защитить позицию. Как только он увидел, что я нырнул в последний поворот, то сразу начал смещаться. Это и привело к контакту, довольно типичному, надо сказать.

Очевидно, что если придерживаться того, что написано в правилах, Льюис не имел права смещаться так, как он сделал. Но на последнем круге произошло то, что произошло.

С другой стороны, меня действительно воодушевляет тот факт, что мы боролись с Mercedes и Ferrari. Я считаю, что на новых шинах и на неповреждённой машине я мог бы побороться за пятое место, учитывая стартовую позицию. Я разочарован тем, что не смог максимально воспользоваться тем темпом, который был у нас в этот уик-энд.

С нашей стороны было допущено слишком много операционных ошибок. Команда всё проанализирует, чтобы понять, за счёт чего можно было сработать лучше. Я хочу в следующий раз, когда у нас будет конкурентоспособная машина, выжать из неё максимум».

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