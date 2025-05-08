Теннисный дайджест от BTU: теннисист топ-50 рассказал о сотрудничестве с OnlyFans, объявления от Эррани и Фонини

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 37-летний Фабио Фонини рассказал в интервью Sky Sport, что это будет его последнее выступление на Мастерсе в Риме. Экс-девятая ракетка мира, который сейчас не входит в топ-100 рейтинга, получил от организаторов wild card в основу.

“Я решил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я хочу дать пространство молодым игрокам. Я думаю, что так будет правильно. У меня была замечательная карьера, я очень счастлив. У всего есть свое начало и свой конец».

🗞 Сара Эррани, экс-пятая ракетка мира в одиночном разряде, заявила о завершении своих выступлений в одиночке на предстоящем Ролан Гаррос. 38-летняя итальянка в дальнейшем сосредоточится лишь на парном теннисе. Сейчас в парном рейтинге Эррани занимает 6-е место. В 2012-м году Сара Эррани стала четвертьфиналисткой Australian Open и финалисткой Ролан Гаррос в одиночном разряде. В ее активе 6 титулов Grand Slam в паре, из которых один – в миксте.

🗞 Томми Робредо, бывшая 5-я ракетка мира, стал спортивным директором турнира АТР в Барселоне. Он сменил на этом посту Давида Феррера. Сам Робредо был чемпионом этих соревнований в 2004-м году и финалистом в 2008-м.

❗️ Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропускать главные новости из мира тенниса

🗞 Кэти Бултер прокомментировала результаты своего соотечественника Джека Дрейпера, который в этом году выиграл дебютный Мастерс в Индиан-Уэллс и стал финалистом в Мадриде:

“Первое, что я сделаю, когда увижу его, – спрошу, как он играет на грунте. Кое-что из его тенниса в последнее время было настолько впечатляющим, что на его игру просто невозможно насмотреться. Просто видеть его настолько сформировавшимся игроком – это уже впечатляет. Больше всего, я думаю, что это помогает людям поверить, что они могут быть такими же, достичь такого же успеха”.

🗞 39-я ракетка мира Александр Мюллер рассказал о своем сотрудничестве с платформой для взрослых OnlyFans, которая является его спонсором уже на протяжении года. 28-летний француз говорит, что на сайте «размещается не только эротический контент», но и фото или видео «на пляже, в спортзале». Мюллер публикует контент в нижнем белье, обычно с сеансов массажа или восстановления после матчей. Его подписчицы также могут приобрести видео, на которых он принимает душ в раздевалках во время турниров.

“OnlyFans пытается изменить свой имидж. Это не только про эротику. Вот почему они меня спонсируют. Многие теннисисты зарегистрируются на OnlyFans в этом году. Я рад, что я и Ник Кириос не будем там единственными», – говорит он.



btu.org.ua