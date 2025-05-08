Плей-офф НХЛ. 7 шайб Торонто и Флориды, хет-трик форварда Далласа

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Торонто в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл Флориду со счетом 4:3 и ведет в серии с действующим чемпионом с результатом 2:0.

Кленовые дважды отыгрывались по ходу встречи, затем вышли вперед и позволили сопернику отыграться, однако форвард Митч Марнер в третьем периоде оформил решающую шайбу и принес команде победу.

Отметим два очка Пасиоретти и шестую шайбу в плей-офф Нюландера.

На Западе состоялся первый матч серии Виннипега и Далласа. Звезды на выезде выиграли 3:2, а форвард Микко Рантанен оформил хет-трик.

Для игрока это второй кряду матч с тремя шайбами. В седьмой встрече первого раунда Рантанен сделал хет-трик в ворота Колорадо. Сегодня все шайбы финн оформил за 8 минут второго периода.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Торонто – Флорида 4:3

Шайбы: 10:58 Барков – 0:1, 18:18 Пасиоретти – 1:1, 20:15 Маршан – 1:2, 24:17 Нюландер – 2:2, 37:08 Доми – 3:2, 45:33 Лунделл – 3:3, 45:50 Марнер – 4:3

Вратари: Волл – Бобровский

Торонто ведет в серии 2:0

Виннипег – Даллас 2:3

Шайбы: 23:30 Нидеррайтер – 1:0, 28:43 Рантанен – 1:1, 34:21 Рантанен – 1:2, 36:38 Рантанен – 1:3, 37:35 Шайфли – 2:3

Вратари: Хеллебак – Оттинджер

Даллас ведет в серии 1:0

sport.ua