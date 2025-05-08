Триумфальная арка Энрике, операция Малины и неугомонный Твердохлиб. Главные новости за 7 мая

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 мая.

Париж – в финале

ПСЖ повторно переиграл "Арсенал" и в Париже. Команда Энрике комфортно лидировала с середины первого тайма, но вовремя не убила интригу. Сака намекнул на возможный камбек в конце, но не смог оформить дубль. Для ПСЖ это – первый финал ЛЧ за 5 лет. В решающем матче они сыграют с "Интером".

Убедительный Кривбасс

"Кривбасс" зашел в топ-4 УПЛ после доигровки матча 21-го тура с "Левым Берегом". Команда Вернидуба разгромила киевлян благодаря дублю Егора Твердохлиба. Конкуренция, впрочем, зашкаливает, – у "Полесья" и "Карпат" столько же очков за 3 тура до финиша.

Операция Малиновского

Сезон для Руслана Малиновского завершен. Полузащитник "Дженоа" в среду перенес операцию по удалению пластины из ноги. В ближайшее время Руслан пройдет реабилитацию и ориентировочно может вернуться к предсезонке.

Оффер по Батагову

Один из наших легионеров "Трабзонспора" привлек внимание из топ-лиг. По Арсению Батагову турецкий клуб получал оффер из французской Лиги 1, также есть интерес из Серии А. Впрочем, "Трабзонспор" не спешит принимать предложение, рассчитывая получить более выгодные условия.

Джиджи выбирает среди топов

Предварительные переговоры ПСЖ и представителей Джиджи Доннаруммы о новом контракте зашли в тупик. Нынешнее соглашение действует еще сезон, что привлекло нешуточный интерес среди топ-клубов Европы, включая "Баварию" и элиту АПЛ и Серии А.

Ценник Виртца

"Байер" установил нешуточный ценник по Флориану Виртцу. "Бавария" активно заинтересована и надеется снизить цену за счет сразу нескольких факторов, включая заинтересованность лучшего игрока Бундеслиги прошлого сезона в этом переходе.

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