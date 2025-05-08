Президент FIA готов отказаться от ограничений бюджета

Президенту FIA не нравится, что впервые в истории Формулы 1 команды чувствуют себя прибыльными и независимыми. В условиях появившихся в 2021-м бюджетных ограничений, а сейчас это около 140 миллионов долларов, им не нужны рента-драйверы, чтобы выживать.

По ходу уик-энда в Майами президент FIA Мохаммед Бен Сулайем предложил отказаться от бюджетного лимита, поскольку «он вызывает головную боль».

«Я смотрю на лимит бюджета, и он просто доставляет FIA головную боль. Так в чем же смысл? Я не вижу смысла. Действительно не вижу», – цитирует Associated Press президента FIA.

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