Теннисный дайджест от BTU: Гарсия ответила на критику капитана сборной, бренд пива стал Золотым партнером ATP, Руне потренировался с Синнером

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 17-летняя Ива Йович и 23-летний Эмилио Нава получили wild card на Открытый чемпионат Франции как победители USTA’s Roland Garros Wild Card Challenge.

🗞 Хольгер Руне прокомментировал тренировку с Янником Синнером и возвращение итальянца в Тур:

“Он все тот же старый Синнер. Он так же невероятно хорошо бьет по мячу, как мы это привыкли видеть. Мне очень понравилось тренироваться с ним. Вернуться после 3 месяцев – это не самое простое, это очевидно, ему понадобится некоторое время, но я думаю, он все равно способен выступить очень хорошо. Янник может достичь чего угодно. Ожидание болельщиков огромное, и мы также с нетерпением ждем, чтобы снова сыграть против первой ракетки мира”.

🗞 Николас Массу, экс-девятая ракетка мира, поделился своими впечатлениями от работы тренером. Ранее чилиец работал с австрийцем Домиником Тимом, а сейчас тренирует поляка Хуберта Хуркача.

“Мне посчастливилось работать с двумя лучшими людьми в Туре. Доминик – удивительный, и с ним, и с его семьей у меня невероятные отношения. Сейчас с Хуби то же самое. Все в восторге от него, он правильный парень и джентльмен, супер профессионал. Он живет теннисом. Вне корта он делает все, что нужно делать. Вот откуда моя мотивация помочь ему, потому что я чувствую то же самое».

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🗞 Каролин Гарсия, вероятно, дала ответ на критику капитана сборной Франции Жюльенна Беннето из-за отказа играть в последнем матче национальной команды в BJK Cup.

“Если бы ты действительно хотела это сделать, ты бы играла, несмотря на боль”. Кое-кто сказал мне это несколько недель назад после того, как я объяснила, что не готова соревноваться. Это не нападение на кого-то конкретного, а скорее размышления о том, что спортсменам с детства навязывают мысль, что играть травмированной – это как-то почетно или необходимо. Поймите меня правильно – величие требует жертв. Боль, дискомфорт и борьба являются неизбежной частью стремления к совершенству. Но есть предел, который мы должны признать и уважать. […] Действительно ли стоит доводить наше тело до таких крайностей? Стоит ли праздновать хроническую боль, когда тебе за 40 – результат лет, проведенных на грани спортивных возможностей, или мы все вместе зашли в спорте слишком далеко? Зарабатывать на жизнь как спортсмен – это невероятная привилегия, за которую я глубоко благодарен. Но постоянно выходить за пределы возможностей организма, чтобы оставаться конкурентоспособным? Возможно, это предел, который мы не должны пересекать. Возможно, многие победы, прославленные обществом, не стоят того, чтобы их одерживать”.

🗞 Швейцарский бренд «On», одним из инвесторов которого является Роджер Федерер, стал спонсором 16-летней американки Хулиеты Парехи. На турнире в Боготе в начале апреля она стала самой молодой четвертьфиналисткой на турнирах WTA с 2021 года. Также Пареха – первая теннисистка, рожденная в 2009 году, которая сыграла в основе соревнований Тура. Среди других клиентов «On» – Ига Швьонтек, Бен Шелтон и Жуан Фонсека.

🗞 «Stella Artois», один из ведущих мировых брендов пива, объявил о том, что стал Золотым партнером и официальным пивом ATP-тура до 2028 года. Это многолетнее глобальное спонсорство охватит некоторые из самых престижных событий в теннисном календаре, включая Nitto ATP Finals в Турине. Бренд уже является многолетним партнером нескольких турниров ATP, а также официальным партнером Уимблдона и официальным поставщиком Ролан Гаррос [ATP].



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