Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло

Микель Артета прокомментировал поражение на "Парк де Пренс".

"Они молодцы, вышли в финал. Но мы были гораздо лучше них. В обоих матчах лучшим был тот самый игрок – их голкипер. Мы показали характер, играли смело и разумно. Но результат в реальности другой. Радоваться нечего. Мы здорово бились. Нам не повезло".

"Посмотрим, что можно делать лучше, потому что определенный уровень мы имеем. Мы приехали сюда в самый трудный момент сезона и смогли показать такую ​​игру. Может ли теперь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, что да. Учитывая игру, я искренне надеюсь на то, что в конце концов они достигнут своего. Желаю этого искренне от чистого сердца", – заявил тренер.