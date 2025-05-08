Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа назвал следующего соперника для победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Вы хотите услышать ответ, кто должен драться с победителем реванша Усик – Дюбуа? Им должен стать Джозеф Паркер, я считаю, что он больше заслужил этого, чем я», – сказал Джошуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua