Фильм F1 c Брэдом Питтом будет идти 2,5 часа

Во второй половине июня в мировой прокат выходит художественный фильм F1 с Брэдом Питтом в главной роли.

Картина расскажет о вымышленной команде APXGP, за которую выступают Сонни Хейс, герой Брэда Питта, и Джошуа Пирс, которого сыграл Демсон Идрис. Режиссёром фильма выступает Джозеф Косински, а продюсером и главным консультантом ленты является Льюис Хэмилтон.

Накануне стало известно, что хронометраж фильма F1 составит 2 часа 30 минут, а возрастной рейтинг – PG-13. Этот рейтинг означает, что просмотр нежелателен детям до 13 лет, так как фильм может содержать сцены насилия или ненормативную лексику.

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