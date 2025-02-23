Президент FIA готов вернуть моторы V10 в Формулу 1

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем готов вернуть в Формулу 1 громкие моторы V10, но работающие на экологичном топливе…

Мохаммед Бен Сулайем: «Прошедшая презентация раскраски новых машин в Лондоне вызвала много позитивных дискуссий о будущем спорта.

Все мы с нетерпением ждём появления нового регламента на шасси и силовую установку в 2026-м, и понимаем, что должны быть лидерами в области технологических тенденций автоспорта. Мы должны рассмотреть целый ряд идей, включая возвращение к громким V10, но работающим на экологичном топливе.

Какое бы направление не было выбрано, мы должны поддержать команды и производителей в обеспечении контроля над расходами. Обеспечение интересов наших членов и болельщиков всегда будет в центре деятельности FIA, наряду с работой по повышению безопасности и стабильности спорта на десятилетия вперед, чтобы будущие поколения могли наслаждаться Формулой 1».

Источник