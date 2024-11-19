В Ferrari отрицают слухи о контракте с Чжоу

На днях итальянская Corriere della Sera без ссылки на какие-либо источники сообщила, что в 2025 году Гуаньюй Чжоу, который остался без контракта с Sauber, перейдёт в Ferrari. Якобы с китайским гонщиком будет подписан контракт резервного пилота, и в случае необходимости он сможет заменить за рулём Льюиса Хэмилтона или Шарля Леклера.

Журналисты GPBlog отправили прямой запрос пресс-службе Скудерии с просьбой прокомментировать слух о приходе в команду Чжоу на место резервного пилота. Ответ Ferrari был лаконичным: «Это неправда».

В 2024 году у Ferrari три резервных гонщика: Антонио Джовинацци, Роберт Шварцман и Оливер Берман. В 2025-м двое из них не смогут выполнять свои обязанности – Берман будет выступать за Haas, а Шварцман продолжит карьеру за океаном в IndyCar. Итальянской команде придётся искать им замену, но, как уже выяснили, это будет не Гуаньюй Чжоу.

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