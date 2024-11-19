Украинцы на турнирах ITF 19 ноября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:30 | Иван Ангелов/Александр Токар (Украина, WC) – Раджав Харш/Амаан Сидику (Индия, WC)
($25,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Тимур Бельдюгин/Андрин Касанова (Украина/Швейцария) – Родриго Крус/Жуан Луис Сильва (Португалия)
($25,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Вероника Подрез (Украина) – Ясмин Мансури (Франция, 6)
Пары. Основная сетка. 1 круг
16:30 | Вероника Подрез/Челси Фонтенель (Украина/Швейцария) – Амалия Сусиу/Ангелина Волощук (Португалия, WC)
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
09:45 | София Криворучко (Украина) – Мария Тейшидо Гарсия (Испания)
09:45 | Анастасия Фирман (Украина, 5) – Лусия Рос Паррес (Испания, 11)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Георгий Кравченко (Украина, 5) – Том Пэрис (Франция)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Илья Белобородько/Ян Йермар (Украина/Чехия, 1) – Даниэль Лара Сармерон/Асьер Менезес Перни (Испания, WC)
15:30 | Анастасия Фирман/Вики ван де Пеер (Украина/Бельгия, 3) – Селия Червиньо Руис/Клаудия Феррер Перес (Испания)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Вадим Урсу/Джо Купер (Украина/Великобритания, WC) – Стефан Латинович/И Юи Ло (Сербия/Китайский Тайбэй, WC)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
15:00 | Владислав Орлов (Украина) – Михай Александру Коман (Румыния, WC)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
09:30 | Мария Лазаренко (Украина, 8) – Магдалена Смекалова (Чехия, 10)
Пары. Основная сетка. 1 круг
12:30 | Мария Лазаренко/Мария Вивиани (Украина/Италия, WC) – Мила Масич/Жаклин Ниландер Алтелиус (Сербия/Швеция, WC)
12:30 | Полина Исакова/Моран Джин (Украина/Китай, WC) – Алиса Русова/Эмма Славикова (Словакия/Чехия, 4)