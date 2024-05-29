Бывшая седьмая ракетка мира о зрителях на Ролан Гаррос: «Скоро будут дымовые шашки и драки на трибунах»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен возмутился поведением болельщиков в Париже

На старте Отрытого чемпионата Франции бельгиец обыграл местного теннисиста и обладателя wild card Джованни Мпетши Перрикара в пяти сетах. После матча Гоффен раскритиковал зрителей, которые эмоционально болели за своего игрока.

После победы бельгиец приложил руку к уху в направлении болельщиков на корте №14, объяснив это позже так: «Когда тебя оскорбляют в течение 3,5 часов, ты должен немного подразнить публику. Очевидно, что это заходит слишком далеко, это полное неуважение.

Это действительно слишком. Это становится [как] футбол, скоро будут дымовые шашки, хулиганы и драки на трибунах. Это начинает становиться бессмысленным. Некоторые люди там больше для того, чтобы создавать неприятности, чем для того, чтобы создавать атмосферу.

Кто-то выплюнул в меня жвачку. Он [матч] становился все сложнее и сложнее. Поэтому я хотел оставаться спокойным. Если бы я начал злиться, это могло бы выбить меня из колеи».

Его соперник Джованни Мпетши Перрикар, который выиграл титул в Лионе на прошлой неделе, не считал, что зрители перешли черту — хотя он и не знал, что кто-то плюнул в Гоффена.

«Было очень приятно иметь столько поддержки, — сказал Мпетши Перрикар. — В Лионе за меня тоже сильно болели, но здесь это было иначе. Здесь люди действительно с тобой от первого до последнего очка. Иметь таких зрителей это действительно очень приятно. Мне нравится, что они меня подбадривали. Это помогло мне, когда я проигрывал с брейком в четвертом [сете], и я хотел бы поблагодарить их за это. Это действительно фантастично, что я имел их поддержку».

Однако Давид Гоффен говорит, что он не единственный, кто имеет подобные жалобы, и что Открытый чемпионат Франции отличается от других турниров Большого Шлема поведением болельщиков.

«Многие люди жалуются, многие судьи испытывают большое неуважение, — добавил бельгийский спортсмен, — Об этом часто говорят в раздевалке и среди руководства ATP. Мы должны что-то с этим сделать. Я думаю, что это происходит только во Франции. На Уимблдоне, очевидно, такого нет. И в Австралии тоже. А на Открытом чемпионате США вообще скорее тихо. Здесь [на Ролан Гаррос] действительно нездоровая атмосфера».

В среду в заявлении организаторов французского мэйджора было сказано: «Публика невероятно возбуждена, особенно на внешних кортах. Однако, конечно, они должны проявлять полное уважение ко всем игрокам. Для того, чтобы убедиться, что правила соблюдаются, существуют надзорные органы. Хотя вполне естественно, что болельщики делятся своим восторгом и болеют за своих любимцев, это ни в коем случае не должно противоречить ценностям тенниса или уважению к игрокам».

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