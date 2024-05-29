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Футбол

Олимпиакос — Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

Вторая попытка Фиорентины выиграть евротрофей – смотреть онлайн трансляцию матча

Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Враждебный зеленый цвет "Панатинаикоса" с воскресенья празднует победу в баскетбольной Евролиге. Сегодня будет окружать стадион во враждебных желто-черных цветах АЕКа, но ведь рядом с домом, то есть обязывает побеждать. А еще на пути красно-белых цветов "Олимпиакоса" стоит фиолетовый "Фиорентины", не желающий проигрывать второй финал Лиги Конференций подряд.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Финал Лиги конференций

    29 мая 2024. Афины, "АЕК Арена"

    "Олимпиакос" 22:00 "Фиорентина"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

    Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

    Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

    В эфире

    Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

    Телетрансляція матчу Олімпіакос — Фіорентина Смотреть трансляцию

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