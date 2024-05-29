Шарль Леклер завершил тесты Pirelli

В среду на французской трассе Поль-Рикар завершились двухдневные тесты Pirelli, на которых итальянская компания вместе с Ferrari тестировала шины для сезона 2025 года.

Накануне за рулём SF-24 работал Карлос Сайнс – испанец тестировал различные составы сликов и новые варианты конструкции. Сегодня его сменил Шарль Леклер – на трассе включили искусственный полив, и монегаск проверил прототипы промежуточных и дождевых шин.

В Монако главный инженер Pirelli Симоне Берра говорил, что на тестах компании предстояло решить проблемы с перегревом дождевых шин и оценить новый состав промежуточной резины.

По итогам дня в Pirelli не стали сообщать информацию о количестве пройдённых кругов и лучшем времени.

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