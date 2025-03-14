В Cadillac заплатили командам около $450 млн.

Бренд Cadillac допустили к участию в Формуле 1, но после этого они заплатили командам почти полмиллиарда долларов в качестве компенсации за будущие потери призовых.

По информации RacingNews365, Cadillac пришлось заплатить около 450 миллионов долларов, которые будут поровну поделены между всеми десятью существующими командами.

Предполагается, что в Договоре согласия, текст которого охраняется соглашением о неразглашении, эта сумма была другой – 200 миллионов долларов, которые любая команда, желающая принять участие, должна заплатить остальным, чтобы компенсировать потерю призовых, поскольку в будущем будут делиться не на 10, а на 11 частей.

Некоторые команды утверждали, что 200 миллионов долларов – это слишком мало в ситуации, когда каждая команда приносит прибыль и стоит сотни миллионов, а то и миллиарды долларов.

Команда Cadillac планирует дебютировать в сезоне 2026 года с клиентским мотором Ferrari, а с сезона 2028 года General Motors будет поставлять собственные силовые установки.

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