«Был длительный перерыв». Кличко посоветовали провести промежуточный бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Украинский боксер Сергей Деревянченко (15–6, 10 КО) в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко, а также рассказал о своих планах:

– Что вы думаете по поводу возможного возвращения Владимира Кличко на ринг? И если вообще хотели его возвращения, то с каким соперником?

– Я считаю, то что я вижу по видео, Владимир в очень хорошей форме, он постоянно поддерживал форму, так что это будет интересно, если он вернется. Я думаю, что у него был достаточно длинный перерыв, поэтому ему нужен «easy fight», чтобы почувствовать ринг, а потом уже следующий бой с более достойным и серьезным соперником. Сейчас хевивейт – очень интересная весовая категория.

– 39 лет это уже довольно серьезный возраст для боксера. Не думаете над завершением карьеры и сколько боев планируете провести?

– Ну я планирую еще пару боев провести. Точное количество нельзя сказать, – считает Деревянченко.

sport.ua