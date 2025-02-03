«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес поделился своими планами на будущее после победы в последнем бою против Давида Морреля.

«Это был «мир Монстра». Я счастлив, что смог порадовать фанов крутым шоу. Моррель меня ничем не удивил, ведь я знал, что он хороший боксер. Я был готов ко всему.

Сейчас у меня отличное резюме. Думаю, что после этой победы я уже в топ-10 рейтинга P4P (рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории). Сейчас я там иду наверное под номером 9 или 10, а может и под шестым. Я счастлив, что вошел в этот рейтинг, ведь это показывает мой прогресс. Я многократный чемпион. Хочу стать лидером этого рейтинга», – сказал Бенавидес.

Напомним, после первой победы над Тайсоном Фьюри первую строчку рейтинга P4P удерживает Александр Усик.

sport.ua