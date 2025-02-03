Култхард: Я не был выдающимся гонщиком

В интервью Sky Sport F1 бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард говорил о своей карьере и недостаточной оценке вклада Великобритании в этот спорт…

Дэвид Култхард: «Только три команды Формулы 1 не базируются в Великобритании – Ferrari, RB и Haas F1. Мы — кремниевая долина инженерии, дизайна и строительства быстрых гоночных машин.

Нам есть, чем гордиться. Если бы мы были американцами, все бы знали, что мы гениально строим машины и воспитываем лучших гонщиков, чемпионов мира. Но мы, британцы, не привыкли хвастаться. Как правило, мы более сдержаны в этом вопросе.

Я не был выдающимся гонщиком. Я добился умеренных успехов и не попадал в категорию лучших из лучших, но был достаточно хорош, чтобы прийти в этот спорт, чувствуя большую поддержку со стороны преимущественно британских команд. Сэр Фрэнк Уильямс дал мне шанс, как он дал его Дэймону Хиллу, Дженсону Баттону — Найджел Мэнселл пришел через Lotus, но свой чемпионат мира он выиграл в Williams».

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