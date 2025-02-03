Ангелина Калинина: “Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы на турнире – я воспринимаю каждый матч по отдельности”

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе в стартовом матче на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке



“Должна отметить, что играть с Габби непросто везде. Это был очень напряжённый матч, и мы сыграли множество геймов с “больше-меньше”. Некоторые из них сложились в мою пользу, и сегодня это был действительно отличный, качественный матч.

Как я оцениваю свои шансы на этом турнире? Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы. Я воспринимаю каждый матч по отдельности. Я никогда не смотрю сетку, потому что каждый игрок, который здесь находится, заслужил свое место. Я просто сосредоточена на следующем поединке. Сегодня я выиграла, завтра следующий матч – посмотрим, что будет во втором круге. Всё просто”.

Во втором круге турнира в Клуж-Напоке Ангелина Калинина сыграет против 67-й ракетки мира Сюзан Ламенс из Нидерландов.

btu.org.ua