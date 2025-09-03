Карлос Алькарас – о победе над Легечкой: “Сегодня я сыграл практически идеальный матч как для четвертьфинала турнира Grand Slam”

Вторая ракетка мира Карлос Алькараса ответил на вопросы журналистов после победы над чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале Открытого чемпионата США



Карлос Алькарас победил Иржи Легечку в трех сетах и 9-й раз в карьере дошел до полуфинала на “мэйджорах” (3-й раз в Нью-Йорке). Он будет бороться за свой 7-й финал на соревнованиях этой категории. На US Open он играл в решающем матче в 2022 году, когда завоевал свой дебютный титул Grand Slam.

– Чуть ранее Легечка во время общения с прессой сказал, что чувствовал, будто сегодня встретил Карлоса в версии Grand Slam. И мне просто интересно, что вы думаете об этой концепции, чувствуете ли вы, что имеете дополнительный уровень для «мэйджоров»?

– Знаете, это здорово, слышать эти слова от моего сегодняшнего соперника. Думаю, дело в том, чтобы я просто играю отлично и действительно комфортно себя чувствую. Ранее на этом турнире я уже говорил так о других матчах, а теперь скажу и об этом. Думаю, что сегодня я просто сыграл действительно идеальный или почти идеальный матч как для четвертьфинала турнира Grand Slam. Я действительно чувствовал себя очень хорошо. Осталось всего два шага, так что посмотрим, что будет дальше. Я просто прекрасно себя чувствую и хочу выиграть, отдать все силы на завершающих стадиях.

– Учитывая то, что продолжается эта ваша серия финалов, насколько важным было постоянное развитие вашей подачи на протяжении всего этого времени? Многие из нас, я думаю, заметили, что это, пожалуй, самое большое изменение в вашей игре за последний год.

– Я много работал над совершенствованием подачи. Просто на каждой тренировке, в каждом матче, я старался чувствовать себя комфортнее при выполнении движений и удара, чтобы это были действительно хорошие подачи и чтобы процент был высоким. Для меня это действительно, действительно важно. В теннисе с этим бывает трудно, потому что в один день ты можешь подавать реально хорошо, а в следующем матче – можешь чувствовать себя совсем иначе и подавать действительно плохо. Я стараюсь сосредоточиться на подаче и делать все то же самое, независимо от обстоятельств. Стараюсь сохранять это хорошее ощущение. Подача была действительно важной для меня, для моей игры, и надеюсь, я буду продолжать совершенствовать этот элемент и буду чувствовать себя все лучше и лучше.

– В пятницу вы можете сыграть с Новаком Джоковичем, с которым в последний раз встречались на Australian Open. Интересно, как бы вы чувствовали себя, когда бы выходили на этот матч, каким бы было ваше психологическое состояние?

– Перед этим у него еще есть действительно тяжелый матч против Тэйлора Фритца. Поэтому я не хочу заранее это обсуждать. Это будет действительно хороший матч, чтобы его посмотреть, и я собираюсь это сделать. Я не хочу ничего говорить о своем сопернике, пока не знаю, кто им будет. Я должен уважать их обоих. Так что я посмотрю матч, а в пятницу мы увидим, что будет. Оба играют отлично. Мы все знаем игру Новака. Не имеет значения, что он был вне тура с Уимблдона, здесь он провел хорошие матчи. Я знаю, что он стремится победить, что у него большие амбиции. Мы много играли друг против друга. Очевидно, что я хотел бы взять реванш. Фритц – также тяжелый соперник. У него невероятные удары, он играет дома на домашнем турнире, с трибунами, которые его поддерживают. Он может использовать это в свою пользу. Поэтому это будет тяжелый матч, который будет интересно посмотреть.

В пятницу, в полуфинале Открытого чемпионата США Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича.



btu.org.ua