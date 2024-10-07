Украинские теннисисты будут бороться за золотую медаль на юниорском чемпионате Европы

Украинский дуэт сыграет в решающем матче на соревнованиях в Италии

Дмитрий Втерковский (Ивано-Франковск) и Григорий Картавенко (Харьков) сегодня будут играть за золотую медаль Чемпионата Европы среди игроков до 16 лет, который проходит в Парме (Италия).

Вчера в напряжённом полуфинальном матче украинцы победили пару Оливер Майданзич/Кристофер Тис из Германии – 6:4, 6:7, 10-7.

На пути к финалу Втерковский и Картавенко одержали четыре победы. В четвертьфинале они обыграли болгарскую пару на решающем тай-брейке со счетом 17-15.

Дмитрий Втерковский и Григорий Картавенко – первые украинские юноши в возрастной категории U16, которым удалось дойти до финала на Чемпионате Европы. В 2012 году в парном финале турнира среди девушек сыграли Ангелина Калинина и Екатерина Слюсарь.

В решающем поединке европейского первенства соперниками украинской пары станут испанцы Тито Чавес и Эудальд Гонсалес.

btu.org.ua