Риккардо о мудрых словах, сказанных ему Джеки Стюартом

После Гран При Сингапура, ставшего 257-й и последней гонкой Даниэля Риккардо в Формуле 1, он вернулся на родину, в Австралию, и, что называется, пропал с экранов радаров.

Миллионы его болельщиков – а у Даниэля без малого десять миллионов подписчиков в социальных сетях – наверняка продолжают открывать его страницы в надежде узнать что-то новое, но он пока предпочитает хранить молчание. Если он решил взять паузу, то его вполне можно понять. Скорее, для всех станет сюрпризом, если, например, он вдруг прилетит в его любимый Остин, но уже в роли стороннего наблюдателя…

Впрочем, поживём – увидим, а пока есть смысл вспомнить слова Риккардо, сказанные им в интервью телеканалу Sky Sports ещё в Сингапуре. Сэр Джеки Стюарт, легендарный шотландский гонщик, трёхкратный чемпион мира, однажды дал Даниэлю совет, которым он, однако, не воспользовался.

«Я помню, что это было в 2014-м именно в Сингапуре – это был мой прорывный год, и сэр Джеки подозвал меня в фойе отеля и кое-что сказал, – поделился Даниэль воспоминаниями об эпизоде, произошедшем уже после того, как он одержал три первых победы. – Вот его слова: “Послушай меня, дай знать, если тебе когда-нибудь захочется поговорить, потому что не всё и не всегда будет идти так легко, как тебе сейчас кажется”.

Можно сказать, что он просто хотел подготовить меня к будущим спадам – а мои дела тогда действительно шли в гору. Чемпионат в том году, я, конечно, не выиграл, но казалось, что мне всё даётся очень легко. Понятное дело, что я сейчас преувеличиваю, ведь на самом деле было не так уж и легко.

В общем, когда он мне это сказал, я отреагировал примерно так: “Да у меня всё хорошо, о чём вы говорите? Нет никаких проблем, я никого не боюсь – к чему эта беседа?”

Но уже в следующем году я быстро понял, о чём он говорил, потому что в 2015-м меня преследовали сложности. Думаю, самый правильный подход состоит в том, чтобы никогда не позволять себе витать в облаках, но также надо стараться не слишком падать духом, а всегда оставаться на своей волне. В общем, надо просто стараться твёрдо стоять на ногах».

В 2015-м у Риккардо действительно не было побед, и он тогда лишь дважды поднимался на подиум, закончив сезон на 8-м месте личного зачёта позади Даниила Квята, его тогдашнего напарника по Red Bull Racing, хотя российскому гонщику он уступил лишь 3 очка. Но в следующем году Даниэль собрался и занял 3-е место в чемпионате, выиграв Гран При Малайзии и ещё семь раз поднявшись на подиум.

Остаётся добавить что-то вроде: «Всё, что было после – уже история». Но хочется надеяться, что история гонщика из австралийского города Перт не закончилась, и мы о нём ещё услышим.

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