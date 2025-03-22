Берман: Машина позволяла пройти в финальную сессию

В квалификации к спринту Оливер Берман опередил напарника, прошёл во вторую сессию и показал 12-е время на непростой шанхайской трассе, где он выступает впервые. Эстебан Окон, его более опытный напарник по Haas F1, выбыл из борьбы уже по итогам первой части квалификации. Тем не менее, Айо Комацу, руководитель команды, рад хотя бы тому, что дела складываются лучше, чем неделю назад в Мельбурне.

Оливер Берман (12-й): «Сегодня машина производила неплохое впечатление, я доволен. Уже на тренировке я с самого первого круга знал, что в этот уик-энд мы сможем отработать лучше, чем в Мельбурне.

Я сразу почувствовал, что пилотировать комфортно – всегда приятно, если уик-энд начинается с этого. Сегодня нам удалось показать нормальный темп, хотя я всё ещё адаптируюсь к этой трассе с её затяжными поворотами, и найти правильный подход к ним за столь короткое время непросто.

Безусловно, надо постараться прибавить ещё, тем более я думаю, что машина сегодня позволяла пройти в финал квалификации».

Эстебан Окон (18-й): «Мы сразу выбыли из борьбы, и это, конечно, расстраивает. Впрочем, есть и позитивные моменты, ведь Оливеру удалось выйти в следующую сессию, и похоже, что шансов побороться за более высокие результаты у нас уже больше, чем было в Мельбурне.

Радует, что команде однозначно удалось прибавить, а если говорить обо мне, то ещё надо проанализировать, что именно пошло не так в первой сессии».

Айо Комацу, руководитель команды: «Я рад за всех в нашей команде, поскольку мы добились прогресса после Мельбурна, где наш уик-энд складывался невероятно трудно. Поэтому я очень доволен тем, как сегодня все работали, действуя сообща и сходу решая проблемы.

На тренировке команда чётко выполнила программу, это относится к обеим машинам. Честно говоря, мы продолжаем учиться с каждым заездом, который наши гонщики проводят на трассе. Оливер хорошо справился с делом, и сегодня он не допустил ни единой ошибки, сделав всё, как надо, в двух первых квалификационных сессиях.

В случае с Эстебаном у нас есть сомнения, что его машина была в оптимальной конфигурации, и сейчас мы с этим разбираемся. Впрочем, в любом случае он предоставил команде полезную информацию, так что в целом день сложился позитивно».

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