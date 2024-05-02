Макс Ферстаппен: В Майами сложно из-за жары и влажности

Прогноз обещает жаркую погоду в дни гоночного уик-энда в Майами, но Макс Ферстаппен и Серхио Перес уверяют, что готовы к этому. В традиционном превью перед началом этапа гонщики Red Bull Racing говорили об особенностях трассы и гоночного уик-энда в формате со спринтом.

Макс Ферстаппен: «Трасса в Майами всегда входила в список одних из самых сложных с физической точки зрения, принимая во внимание жару и влажность, но мы готовы к вызову в этот уик-энд. Здесь интересная трасса с сочетанием поворотов разного типа и длинных прямых, поэтому крайне важно узнать о поведении машины как можно больше по ходу уик-энда. Трасса отлично подходит для гонок благодаря скоростным секциям, поэтому второй спринт подряд будет интересным.

В этот уик-энд команда обычно проводит много мероприятий за пределами трассы, с которыми у меня связано много хороших воспоминаний. Майами никогда не разочаровывает, а болельщики создают отличную атмосферу.

Я с нетерпением жду возможности выступить в шлеме специальной раскраски, подготовленной для гонок в США. Дизайн отражает страсть болельщиков к спорту».

Серхио Перес: «Мы возвращаемся в Майами – всегда здорово приезжать во Флориду. Я чувствую себя здесь как дома, а болельщики из Латинской Америки оказывают мне сумасшедшую поддержку. Я чувствую всю их любовь, когда выступаю в Майами. Я подготовил специальный дизайн шлема на этот уик-энд в честь стран, которые сильнее всего меня поддерживают. Вас может удивить изображения аллигатора, но это отсылка ко Флориде!

Надеюсь, в этот уик-энд у нас всё получится на трассе. В прошлом наша машина была быстра здесь. Впереди ещё один этап со спринтом, что усложняет подбор идеальных настроек, но мы многое поняли на этапе в Китае, как максимально эффективно использовать время.

В Майами ожидается ещё один жаркий уик-энд, во время которого гонщикам будет сложно физически. Мы постараемся преодолеть все трудности и выйти победителями».

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