Александр Према: Льюис во всём показывает высший класс

Льюис Хэмилтон начинает новую главу своей славной карьеры, став гонщиком Ferrari, и хотя для него это новая команда, с Фредериком Вассёром, её руководителем, он знаком давно. В молодёжных сериях он выступал за команду ART, совладельцем которой был Вассёр, и в 2006-м выиграл титул в GP2, ныне ставшей Формулой 2.

Напарником Льюиса тогда был французский гонщик Александр Према, который сейчас в интервью официальному сайту чемпионата рассказал о тех временах, не скрывая, что очень высоко оценивает талант и возможности Хэмилтона.

«Когда Льюис подписал контракт с ART на 2006 год, я понял, что меня ждёт не самый простой сезон, – вспоминал Према. – Где бы он ни выступал – в картинге, в Формуле Renault, в Ф3 – он всегда был лучшим из лучших. Зато он также был хорошим ориентиром, и у меня была возможность проверить, как я буду справляться с делом по сравнению с ним.

На предсезонных тестах мы сразу поладили, хорошо общались, хорошо работали с командой. Льюис занимался своим делом, я – своим, но команда делилась всей информацией с нами обоими, стараясь помочь добиться максимально возможных результатов.

Честно говоря, между нами никогда не было никаких трений, даже когда он меня побеждал! По характеру я человек спокойный и расслабленный, возможно, иногда даже слишком. Но я с большим уважением относился к достижениям Льюиса, к тому, как он работал. Даже во времена GP2 его отличало внимание ко всем нюансам…

Фредерик Вассёр из Ф3 перешёл в GP2, оттуда в Формулу 1, поработал в Renault, в Sauber, а теперь стал руководителем Скудерии – похоже, что у него всё получается. За два года, что он в Ferrari, мы слышали и о нём и его методах работы только хорошее. Хотя не думаю, что тогда, в 2006-м, Фред мог сказать, что станет боссом команды Ferrari!..

Во всех сериях, где Льюис выступал, он демонстрировал скорость и силу. Не хочу сказать, что я его поклонник номер один, но я просто слежу за тем, как складывается его карьера в Формуле 1. Безусловно, есть и другие отличные гонщики, но я наблюдаю за тем, что делает Льюис, как он пилотирует, как обгоняет, как относится к делу, как разговаривает с людьми – с моей точки зрения, он во всём показывает высший класс.

Конечно, с 2006 года прошло много времени, но по-прежнему чувствуется, что Хэмилтона и Вассёра многое связывает. Думаю, они, вспоминая былые истории о том, как они вместе выигрывали гонки, могут сказать друг другу: «Давай вновь добьёмся успеха!»

Фред отлично умеет объединять людей – он весёлый человек, но если надо, может быть жёстким. То же самое можно сказать о Льюисе. Думаю, что вместе с Ferrari они станут мощной силой. Вассёр знает, как надо разговаривать с Льюисом, а тот знает, что говорить Фреду, ведь у них уже был такой опыт в Ф3 и GP2. Я просто в предвкушении первых гонок сезона, мне хочется посмотреть, что у них получится.

Льюис – прирождённый победитель. Я действительно верю, что он сможет и сейчас добиться успеха. В прошлом году я был на Гран При Лас-Вегаса и провёл какое-то время вместе с Льюисом, мы обсуждали разные темы… Точно могу сказать, что каждое утро он просыпается и начинает тренироваться, его отличает сильная психика, и он хочет разгромить всех. Я уверен в этом на 100% и думаю, что вместе с Вассёром они собираются использовать всю эту энергию».

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