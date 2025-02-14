В Williams показали FW47

14 февраля, за две недели до начала предсезонных тестов, команда Williams представила свою новую машину в Сильверстоуне, организовав прямую трансляцию в социальных сетях.

Сезон 2025 года команда проведёт с новым титульным спонсором – австралийской IT-компанией Atlassian, и будет выступать под названием Atlassian Williams Racing. В названии машина сохранила преемственность – инициалы создателя команды Фрэнка Уильямса и порядковый номер проекта шасси – FW47.

Открыл церемонию руководитель команды Джеймс Ваулз, потом в беседу включились гонщики, а через полчаса Карлос Сайнс выехал на трассу за рулём FW47 в рамках разрешённого правилами дня съёмок для партнёров и спонсоров. Позже его заменит Алекс Элбон.

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