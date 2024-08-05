Хэмилтон на Олимпиаде в Париже поддержал друга

Вчера Льюис Хэмилтон появился на Олимпиаде в Париже, чтобы поддержать своего друга, фехтовальщика на рапирах Майлза Чемли-Уотсона, который входит в национальную сборную США.

В воскресенье проходил полуфинал командных соревнований, в котором американская команда уступила итальянцам, несмотря на столь представительную группу поддержки, в которую кроме семикратного чемпиона мира входил, например, легендарный рэпер Snoop Dogg, канадская киноактриса Нина Добрев, американский сноубордист, трёхкратный Олимпийский чемпион Шон Уайт и ряд других знаменитостей.

Разумеется, после проигранного матча Чемли-Уотсон расстроился, но Льюис постарался поддержать своего давнего друга.

«Побывать на Олимпиаде и почувствовать энергию болельщиков – невероятно интересный опыт! – написал Хэмилтон на своих страницах в социальных сетях. – Когда смотришь эти соревнования, наблюдая за ними вблизи, поражает самоотверженность, концентрация и упорство их участников.

Я так горжусь тобой, Майлз! Брат, я по-настоящему восхищаюсь тобой, ведь чтобы дойти до финала ты преодолел огромные испытания, но неудачи лишь делают нас сильнее, и больше всего мы учимся именно на них. Твои лучшие бои ещё впереди!»

Льюис знает, о чём говорит: две его победы в этом году – лучшее свидетельство того, что только благодаря упорству и несгибаемой воле спортсмену удаётся преодолеть даже затянувшуюся полосу неудач.

В одном из интервью Хэмилтон так сказал о Чемли-Уотсоне: «Он мой очень хороший друг, мы постоянно друг друга поддерживаем и общаемся почти каждый день. В общем, я знаю, как упорно он трудится, и хотел бы быть рядом, чтобы его поддержать».

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