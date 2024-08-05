Букмекеры оценили шансы Хижняка на золото ОИ. Кто фаворит финала?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе. 7 августа состоится бой за золотую медаль Игр-2024 в весовой категории до 80 кг среди мужчин.

Четвертый бой на турнире проведет 29-летний украинский боксер Александр Хижняк, а его соперником в финале станет 24-летний боксер из Казахстана Нурбек Оралбай. Бой состоится 7 августа в 23:51 по Киеву.

Украинский боксер является фаворитом боя за золото. Коэффициент на победу Хижняка составляет 1.38, а на победу казахстанского боксера – 2.94. Букмекеры ожидают, что бой пройдет всю дистанцию – 1.1, а на то, что поединок закончит досрочно коэффициент составляет 6.22.

sport.ua