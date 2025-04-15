КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Владимир Кличко

Известный украинский шоумен Игорь Кондратюк высказался о позиции известных украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.

«Усик, наверное, изменил свое окружение и взгляды. К тому же, Усик – крымчанин, а после 2014 года никто не понимал, что будет дальше и как выходить из положения.

У него в Крыму недвижимость, родственники. Были или еще есть – не знаю. Свой дом нелегко оставить. Но время прошло и Усик понял, что россиян поддерживать нельзя, потому что они – убийцы, а поддерживать убийц – позорно. Ломаченко, кажется, этого еще так и не понял. Это эволюция. Я также когда-то работал в Москве, а сейчас там не хочу быть ни одной ногой», – сказал Кондратюк.

Ранее известный украинский шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на смерть боксера-чемпиона Вячеслава Узелкова.

sport.ua