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Футбол

Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • "Астон Вилла" после поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" возьмет реванш на "Вилла Парк", попытавшись отыграть разницу в два мяча, установленную на "Парк де Пренс" на прошлой неделе.

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    • Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 15-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

    Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    3.30 3.75 2.12 Узнать больше

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    Трансляция матча

    Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу “Астон Вілла” – “ПСЖ” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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