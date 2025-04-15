Астон Вилла – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Астон Вилла" после поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" возьмет реванш на "Вилла Парк", попытавшись отыграть разницу в два мяча, установленную на "Парк де Пренс" на прошлой неделе.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 15-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
3.30 3.75 2.12 Узнать больше
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу “Астон Вілла” – “ПСЖ” Смотреть трансляцию
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.