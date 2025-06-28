Плей-офф Клубного чемпионата мира стартовал

Сегодня на Клубном чемпионате мира стартует плей-офф — и с этого момента слабым не место. После группового этапа, в котором команды из разных уголков планеты продемонстрировали свои возможности, борьба выходит на новый уровень: остались лишь 16 сильнейших клубов мира. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Анонсы 1/8 финала

Уже сформирована турнирная таблица на 1/8 финала Клубного Чемпионата Мира. Ниже приведена таблица, когда и во сколько состоятся матчи.

Аутсайдеры оставили след

Хоть турнир и покинули представители Африки, Азии и Северной Америки, без ярких моментов не обошлось. К примеру, новозеландский «Окленд Сити», потерпевший унизительные поражения на старте, в заключительном туре сумел сыграть вничью с легендарными «Бока Хуниорс» — и это событие уже названо историческим в Новой Зеландии.

MLS также не смогла показать лучших результатов, несмотря на домашние условия. «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес» не преодолели групповой этап, но «Интер Майами», вдохновленный игрой Лионеля Месси, удивил всех, пробившись в 1/8 финала. Месси не только показывал магию на поле, но и вдохновлял партнеров.

Аль-Ахли устроил настоящее шоу против «Порту» (4:4), а «Мамелоди Сандаунз» после первого тура вообще возглавляли свою группу. Эти моменты напомнили, что даже андердоги могут удивить — и это делает турнир по-настоящему глобальным и непредсказуемым.

Фавориты выходят на тропу войны

Все бразильские клубы уверенно прошли в плей-офф, в то время как аргентинские представители покинули турнир на групповой стадии. Особенно интересным выглядит внутренний бразильский поединок между «Палмейрас» и «Ботафого» — победитель этой пары может пройти еще дальше, ведь его соперниками станут «Бенфика» или «Челси».

Верхняя часть сетки кажется менее насыщенной — кроме «Интера» и «Манчестер Сити», откровенных фаворитов там нет. А вот в нижней части нас ждут настоящие баталии. Уже в 1/8 финала встретятся мощнейшие клубы, такие как «Реал», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария». В четвертьфиналах нас, вероятно, ожидают эпические матчи, например, ПСЖ — Бавария.

Главные сенсации: Интер Майами и Монтеррей

Особое внимание приковано к матчу «Интер Майами» — ПСЖ. Это не просто встреча двух сильных клубов — это дуэль Лионеля Месси против его бывшего клуба, где его, по словам фанатов, «недооценили». Месси выходит не просто побеждать — он выходит мстить.

Другой герой — «Монтеррей». Команда продемонстрировала настоящее мужество и благодаря голу Серхио Рамоса вырвала ничью у «Интера». Вратарь Эстебан Андрада также блестяще проявил себя в игре против «Ривер Плейт». Разгром японской «Уравы» (4:0) в последнем туре позволил мексиканцам выйти в плей-офф и получить в 1/8 финала, пожалуй, самого удобного соперника — дортмундскую «Боруссию».

Но на этом легкие матчи заканчиваются. Далее — настоящие «рубки». «Реал» сойдется с «Ювентусом», а «ПСЖ» — с «Баварией». Каждое противостояние будет не просто игрой — это битва за право называться лучшим клубом планеты.

Впрочем, предсказывать победителя рано. Турнир непредсказуем, и многое будет зависеть от настроя команд. Хочется верить, что до финала доберутся представители разных футбольных школ — например, Бразилии и Европы. Или, почему бы и нет, «Монтеррей». В мире футбола возможно всё.

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