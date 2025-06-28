Экс-первая ракетка мира: “У Коко Гауфф просто кошмарный жребий на Уимблдоне – подумываю о сенсации уже в первом матче против Ястремской”

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик выразил скепсис по поводу перспектив Коко Гауфф на Уимблдоне, несмотря на её недавний триумф на Ролан Гаррос.



В первом круге травяного “мэйджора” вторая ракетка мира Коко Гауфф сыграет против украинки Даяны Ястремской.

“Коко попала в чудовищную сетку. У неё просто кошмарный жребий”, – заявил Энди Роддик в своем подкасте Served. “Ястремская умеет играть на траве – она ведь только что дошла до финала на прошлой неделе. Это сложный прогноз, потому что разум говорит мне одно, а сердце – другое. Но… я не думаю, что Коко дойдёт до четвёртого круга. И, честно говоря, я подумываю о сенсации уже в первом матче против Ястремской”.

По мнению Роддика, трава остаётся самым сложным покрытием для Гауфф.

“Знаете, странно, но мы часто оцениваем игроков по их собственной тени – насколько сильно мы держимся за то, что она показала на грунте, где провела потрясающий отрезок. Всё, что касается грунта, помогает её игре: медленный темп, больше времени на подготовку форхенда. А трава – это, пожалуй, её самое неудобное покрытие. И победа в Париже никак не отменила план, по которому её можно обыгрывать: за счёт давления на её форхенд. На грунте её ноги – настоящее оружие, она великолепно скользит, спин на форхенде работает лучше. Но на траве всё по-другому”, – отметил трехкратный финалист Уимблдона.

“Она почти ничего не выигрывала на этом покрытии. Кажется, её лучший результат был в 15 лет? Она вообще плохо играет на траве. Форхенд ей здесь совсем не помогает”, – подытожил Энди Роддик.

Отметим, что лучший результат 21-летней Коко Гауфф на Уимблдоне – четвертый круг, который она показала в 2019 и 2021 годах. Против Даяны Ястремской Гауфф сыграла три матча (все на грунте), в которых одержала победы. Их последний поединок состоялся в этом году на турнире в Мадриде.

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Фото: thetennisgazette.com.

btu.org.ua