НХЛ. Назван лучший генеральный менеджер лиги

НХЛ. Джим Нилл с почетным трофеем в окружении семьи

Генеральный менеджер «Даллас Старз» 67-летний Джим Нилл официально объявлен победителем года в НХЛ. Он стал первым трехкратным обладателем награды и выиграл ее в третий сезон подряд. Коллеги Кевин Чевелдейофф из «Виннипег Джетс» и Билл Зито из «Флорида Пантерз» были другими финалистами в голосовании на звание лучшего генменеджера.

«Даллас Старз» заняли второе место в Центральном дивизионе в прошедшем сезоне, а в Кубке Стэнли вышли в третий финал Западной конференции подряд, несмотря на то, что большую часть сезона из-за травм не было форварда Тайлера Сегина (бедро) и защитника Миро Хейсканена (колено).

Перед дедлайном по обменам в НХЛ 2025 года «Даллас» приобрел нападающих Микко Рантанена и Микаэля Гранлунда, а также защитника Коди Сеси. Рантанен подписал восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов (среднегодовая стоимость 12 миллионов долларов) со «Старз», который вступит в силу в следующем сезоне.

sport.ua