Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону

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Флорида в шести матчах финала Кубка Стэнли обыграла Эдмотон и стала лучшей командой НХЛ второй сезон кряду. Разбираемся, что помогает Пантерам быть такими успешными и почему канадская команда снова проиграла финал.

Момент, когда Флорида доказала, что сильнее

Четвертый матч финала Кубка Стэнли, игра на льду Флориды. Пантеры в первом периоде забросили три шайбы и уже готовились к тому, что счет в серии станет 3:1 в их пользу. На это Эдмонтон ответил камбэком и победой во втором овертайме 5:4. Некоторые североамериканские СМИ вышли с заголовками, мол, это поворотная точка в серии, Эдмонтон идет за Кубком Стэнли.

В ответ Пантеры в следующем матче на чужом льду выиграли 5:2, чтобы вернуться домой и завоевать Кубок Стэнли. Скорее, эту победу можно назвать поворотным моментом серии. Флорида в более-менее стабильном составе сыграла свой третий финал подряд. Эта команда знает, что нужно делать в сложных ситуациях, и драматичное поражение во втором овертайме не сказалось на психологии.

А вот Ойлерз, проиграв дома, в следующем матче не показали свою устойчивость в тяжелые моменты. Флорида – закономерный чемпион.

Чего не хватило Эдмонтону и что дальше

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль на двоих в этом плей-офф набрали 66 очков. У двух лучших бомбардиров Флориды на двоих 46 пунктов. Но у Нефтяников явно не хватило голов и очков от игроков не с фамилиями Макдэвид и Драйзайтль. У Флориды сразу шесть хоккеистов набрали 20+ очков в плей-офф – это повторение рекорда НХЛ. У Эдмонтона таких игроков четверо, а пятый лучший имеет 14 баллов. У Эдмонтона не было того, что называется secondary scoring. Кто мог подумать, что в шестом матче финала форвард Сэм Райнхарт забросит 4 шайбы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Макдэвид и Драйзайтль

Как и ожидалось, важным фактором стали вратари. Если у Пантер с этим все снова было на уровне, то тренер Эдмонтона регулярно менял Скиннера и Пикара, но стабильности так и не нашел. Пример того же Вегаса показывал, что команде не обязательно иметь элитного вратаря для победы, но нужен хотя бы стабильный кипер. Посмотрим, будет ли клуб что-то предпринимать в этом направлении летом, хотя контракты Скиннера и Пикара рассчитаны еще на один сезон.

Конечно, главным будет контракт Коннора Макдэвида. Клуб уже объявил, что хочет продлить договор игрока и не допустит, чтобы Коннор через год стал свободным агентом. Интересно, что по этому поводу после двух поражений в финалах думает сам Макдэвид. Канадские клубы, кроме Торонто, финансово серьезно уступают американским, и почти никто из них не имеет возможности забивать платежку до потолка. Ойлерз на трансферном рынке нужно показать своему капитану, что тут есть перспектива и стоит подписывать контракт. Новый контракт Макдэвида должен стать рекордным в НХЛ и лучшим в карьере игрока.

Ветераны сыграли на топ-уровне

В превью к финалу Кубка Стэнли мы отмечали фактор ветеранов и назвали фамилии Кори Перри и Брэда Маршана. Приятно, что не ошиблись. Оба форварда сыграли на высоком уровне, особенно Маршан. 37-летний игрок только в финальной серии забросил шесть шайб, в том числе две победные. Маршан завоевал второй Кубок Стэнли в карьере спустя 14 лет после триумфа с Бостоном. Не исключено, что за такую игру Флорида наградит Маршана контрактом еще на сезон или даже два.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэд Маршан

Тот факт, что возраст – не помеха для НХЛ показал и Кори Перри. 40-летний нападающий в плей-офф забросил 10 шайб – на три больше, чем у Макдэвида, уступив в команде только Драйзайтлю. Правда, Перри проиграл пять подряд финалов Кубка Стэнли. Неприятно, но игрок уже заявил, что заканчивать не собирается и хочет отыграть еще один сезон.

Многим клубам стоит присмотреться, если они хотят получить такого себе полезного талисмана для выхода в финал.

Что дальше для Флориды

Три подряд выхода в финал и два кряду Кубка Стэнли. Флорида повторила недавнее достижение Тампы-Бэй и снова будет одним из фаворитов в новом сезоне. Однако тут вопрос в накоплении усталости – психологической и физической. Пока большинство команд уже отдыхают полтора-два месяца, Пантеры регулярно играют в июне, что не может не сказаться. Плюс в феврале будет Олимпиада, и многие хоккеисты команды выступают за свои сборные.

При этом большинство своих лидеров Флорида переподписала на длительные контракты еще год назад, а этим летом клубу придется заниматься лишь несколькими свободными агентами. Очевидно, Пантеры не отпустят обладателя Конн Смайт Трофи Сэма Беннетта, забросившего в плей-офф 15 шайб. Придется договариваться с защитником Аароном Экбладом и искать резервиста для Сергея Бобровского. Правда, сам Бобровский через год может стать свободным агентом, но Флорида вряд ли его потеряет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Беннетт

Учитывая тот факт, что летом повышается потолок зарплат, у Пантер еще будет возможность пригласить новых хоккеистов и немного освежить команду под новый сезон. Четыре подряд финала Кубка Стэнли – реально ли это?

sport.ua