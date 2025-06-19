Пэм Шрайвер объявила о завершении сотрудничества с серебряной призеркой Олимпиады



После полутора лет совместной работы экс-теннисистка уходит из команды 22-й ракетки мира Донны Векич. Причина – личные обстоятельства.

Почти два года назад олимпийская чемпионка 1988 года в женском парном разряде присоединилась к команде хорватской теннисистки Донны Векич в качестве тренера-ментора.

“Одно из самых выдающихся событий в моей 50-летней теннисной карьере – это работа с Донной Векич с октября 2022 года”, – написала Шрайвер в своем аккаунте в X. “Здесь, в Лос-Анджелесе, год оказался сложным, так что я должна больше сосредоточиться на своей семье. Я покидаю команду Донны”.

Шрайвер, 22-кратная чемпионка турниров Grand Slam в парном разряде, сопровождала Векич во время её прорывного сезона. В прошлом году хорватка достигла полуфинала Уимблдона – лучшего результата в своей карьере на “мэйджорах” и выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Это было историческое достижение – первая олимпийская награда в женском одиночном теннисе для Хорватии.

“Пем была тем человеком, который добавил мне уверенности и опыта”, – поделилась Векич. “Ее поддержка в самые трудные моменты, ее видение игры – это бесценно. Я навсегда благодарна”.

По словам Шрайвер, решение не было легким. После масштабных лесных пожаров в Калифорнии, из-за которых ей пришлось эвакуироваться и потерять (хотя и временно) часть своих трофеев, она решила сосредоточиться на семейном благополучии: “Это был год испытаний, и пришло время быть дома”.

“Я не просто была тренером-ментором. Я почувствовала себя частью чего-то важного, – частью истории, которая только начинается”, – подытожила Шрайвер.

Напомним, что Донна Векич в начале этого года начала сотрудничество с Сашей Байиным, который ранее работал с Сереной Уильямс в качестве спарринг-партнёра, Наоми Осакой, Каролиной Плишковой и украинкой Даяной Ястремской.



Фото: Getty Images.

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