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Автоспорт

159 кругов проехал Чжоу на тестах дождевых шин

159 кругов проехал Чжоу на тестах дождевых шин

На трассе Фьорано завершился первый день очередной серии тестов Pirelli, посвященной разработке шин для 2026 года. Трассу, машину и гонщика предоставила Ferrari – за руль доработанной с учетом размерности новых шин SF-25 сел Гуаньюй Чжоу.

Китайский гонщик проехал 159 кругов с лучшим временем 0:59,820 – этот результат он показал на сликах, когда готовился к тестам, а его лучший круг на промежуточных шинах оказался значительно медленнее – 1:07,400.

Впрочем, над скоростью сегодня не работали – инженеры Pirelli сравнили несколько вариантов промежуточных и дождевых шин на искусственно увлажнённой трассе, собрав информацию для дальнейшего анализа.

Завтра тесты продолжатся, за руль SF-25  сядет Шарль Леклер.

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