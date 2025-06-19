159 кругов проехал Чжоу на тестах дождевых шин

На трассе Фьорано завершился первый день очередной серии тестов Pirelli, посвященной разработке шин для 2026 года. Трассу, машину и гонщика предоставила Ferrari – за руль доработанной с учетом размерности новых шин SF-25 сел Гуаньюй Чжоу.

Китайский гонщик проехал 159 кругов с лучшим временем 0:59,820 – этот результат он показал на сликах, когда готовился к тестам, а его лучший круг на промежуточных шинах оказался значительно медленнее – 1:07,400.

Впрочем, над скоростью сегодня не работали – инженеры Pirelli сравнили несколько вариантов промежуточных и дождевых шин на искусственно увлажнённой трассе, собрав информацию для дальнейшего анализа.

Завтра тесты продолжатся, за руль SF-25 сядет Шарль Леклер.

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