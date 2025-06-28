Бой Топурия — Оливейра: прогноз и где смотреть

29 июня 2025 года состоится один из самых ожидаемых поединков года — бой между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 317. Начало встречи — в 5:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на официальной платформе UFC Fight Pass. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Дебют Топурии в новой весовой категории

Грузинский боец Илия Топурия, известный своей яркой манерой боя и агрессией, покорил полулёгкий дивизион, завоевав титул и одержав победы над такими звёздами, как Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Теперь он поднимается в лёгкий вес, и дебютирует сразу же в титульном поединке. Это делает бой не только амбициозным, но и крайне важным для карьеры Топурии.

Опыт против молодости

Противостоять ему будет бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра — боец, известный своей универсальностью и исключительным навыком в бразильском джиу-джитсу. На его счету — наибольшее количество досрочных побед в истории UFC. Несмотря на это, букмекеры считают Илию фаворитом встречи.

Букмекерские прогнозы и коэффициенты на бой

По данным GGBET, коэффициенты выглядят следующим образом:

Победа Илии Топурии — 1.23

Победа Чарльза Оливейры — 4.19

Ничья — 50.00

Букмекеры явно верят в победу Топурии, и по текущим расчетам, его шансы оцениваются на уровне 78–80%. Для сравнения, шансы Оливейры составляют 20–22%.

Однако наблюдается любопытная динамика — ближе к дате боя коэффициент на победу бразильца начал снижаться. Это может говорить о том, что некоторые бетторы склонны ставить на андердога, полагая, что его опыт и техника в партере могут сыграть решающую роль.

Чего ждать от боя Топурия – Оливейра?

Этот бой обещает быть настоящим столкновением стилей. Если Топурия попытается доминировать в стойке за счёт скорости и точности ударов, то Оливейра, скорее всего, будет стремиться перевести бой в партер, где он может использовать свой высочайший уровень борьбы и навыки сабмишенов.

Немаловажно и то, что для Топурии это первый бой в новой весовой категории. Несмотря на его физическую подготовку и амбиции, переход в более тяжёлый дивизион всегда сопровождается определёнными вызовами. Именно поэтому встреча с опытным бойцом вроде Оливейры станет для него настоящим испытанием.

Где смотреть бой

Для украинских зрителей поединок будет доступен в прямом эфире на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также его можно будет увидеть онлайн на официальной платформе UFC Fight Pass, оформив подписку.

Фаворит с вызовом

Несмотря на статус фаворита, Илии Топурии предстоит непростой поединок против одного из самых опытных и опасных бойцов UFC. Его дебют в новой весовой категории и желание стать двукратным чемпионом вызывают уважение, но и риски здесь велики. Учитывая боевой стиль и прошлые поединки обоих бойцов, болельщиков ждёт захватывающее противостояние.

Напомним, мы также писали о том, как Топурия и Оливейра прошли взвешивание.