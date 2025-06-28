Сума выбрал Динамо ради Лиги чемпионов

Гвинейский вингер Салифу Сума, выступающий за азербайджанский клуб «Зира», определился с продолжением карьеры. Как сообщает редакция vv.com.ua, 21-летний футболист решил выбрать киевское «Динамо», несмотря на щедрое предложение из Турции. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Официальное предложение по Суме поступило от турецкого клуба Суперлиги «Коньяспор». По информации журналистки Муккадер Ариканн, речь шла о сумме в 800 тысяч евро. Однако сам игрок отказался от трансфера, выбрав «бело-синих» — и главным аргументом стал шанс сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Согласно источнику, именно возможность выступать на международной арене стала решающим фактором в выборе Сумы. Переговоры между «Динамо» и «Зирой» всё ещё продолжаются, однако стороны близки к достижению договорённости, и трансфер может быть оформлен уже в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Сума провёл 41 матч за «Зиру» во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Переход Салифу Сумы в «Динамо» может усилить фланговую игру команды перед стартом еврокубков. Украинский гранд делает ставку на молодых и амбициозных футболистов, и желание игрока проявить себя в Лиге чемпионов — весомый стимул для обеих сторон.

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