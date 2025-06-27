КЧМ. Аль-Хиляль – Пачука 2:0. Команда Индзаги забирает последнюю путевку в плей-офф

Клубный чемпионат мира
Группа H, 3-й тур
Аль-Хиляль – Пачука 2:0
Голы: Салем Аль-Досари 22, Леонардо 90+5
Аль-Хиляль: Буну – Канселу (Аль-Ями, 86), ат-Тамбакти (Ладжами, 77), Кулибали, Ренан Лоди (Аль-Харби, 71) – Рубен Невеш, Нассер Аль-Досари – Малком (аль-Джувайр, 86), Милинкович-Савич, Салем Аль-Досари (Мохаммед Канно, 76) – Маркос Леонардо
Пачука: Хурадо – Перейра, Габриэл, Баррето (Брайан Гонсалес, 57) – Асевес, Палавесино (Пераса, 77), Монтиэль, Карлос Санчес (Эрнандес, 77) – Кенеди (Баутиста, 63), Домингес (Уртадо, 57) – Рондон