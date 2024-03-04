Кременчуг — Днепр 3:2: обзор матча плей-офф чемпионата Украины

Сегодня, 4 марта, во втором матче серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею Днепр уступил Кременчугу. Игра завершилась со счетом 3:2.

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Кременчуг одержал победу и сравнял счет в серии — 1:1. Напомним, что в первом матче противостояния Днепр победил со счетом 6:2.

Расписание матчей полуфинальной серии плей-офф сезона-2023/24

Следующую игру в полуфинальном противостоянии Кременчуг и Днепр проведут 7 марта. Начало в 18:00.

6 марта состоится третья встреча полуфинального противостояния Сокол – Киев Кепиталз. Начало в 18:00.

Чемпионат Украины по хоккею Плей-офф, полуфинал. Второй матч, 4 марта

Кременчуг — Днепр 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 — 17:46 Кривенко, 1:1 — 28:15 Сидоренко, 2:1 — 32:21 Предваритель, 3:1 — 32:54 Кукла, 3:2 — 56:00 Варава

Счет в серии 1:1

champion.com.ua