Сантьяго. Баэс завоевал второй подряд титул ATP и дебютирует в топ-20

Аргентинский теннисист Себастиан Баэс стал чемпионом турнира АТР 250 в столице Чили

Сантьяго, Чили • 26 февраля — 3 марта • грунт • $742,350

Сетка турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Себастиан Баэс (Аргентина, 2) — Алехандро Табило (Чили, 4) 3:6, 6:0, 6:4

Себастиан Баэс третий раз сыграл против Алехандро Табило и одержал вторую победу. Аргентинский теннисист выиграл свой девятый матч подряд и вторую неделю подряд стал чемпионом турнира АТР (на прошлой неделе он выиграл титул в Рио-де-Жанейро).

Баэс стал третьим теннисистом, выигравшим два титула в этом сезоне, после Янника Синнера и Уго Умбера, а также первым с 2020 года (после Кристиана Гарина), кому удалось выиграть два титула во время южноамериканской серии турниров.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Хуан Пабло Варильяс (Перу) 4:6, 6:4, 6:2

QF: Жауме Мунар (Испания, 8) 6:4, 6:4

SF: Педро Мартинес (Испания) 6:4, 6:2

FR: Алехандро Табило (Чили, 4) 3:6, 6:0, 6:4

23-летний Себастиан Баэс восьмой раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой шестой титул (пятый на грунте). Аргентинец выиграл пятый подряд финальный матч, в котором принимал участие.

На турнире в Сантьяго Баэс заработал $100,640 призовых и 250 рейтинговых очков. Благодаря этому титулу, он впервые попал в топ-20 рейтинга АТР, заняв 19-е место (+2).

Алехандро Табило третий раз сыграл в финале турнира АТР и боролся за свой второй титул. Напомним, что в начале года чилиец выиграл турнир в Окленде. За свое выступление в Сантьяго Табило заработал $58,705 призовых и 165 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он дебютирует в топ-40, заняв 39-е место (+12).

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