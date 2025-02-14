Елена Остапенко – о победе над Швёнтек в Дохе: “Сегодня я чувствовала себя довольно уверенной, что точно её обыграю”

Латвийская теннисистка поделилась эмоциями после выхода в финал соревнований в Катаре



В полуфинальном матче Елена Остапенко одержала разгромную победу над чемпионкой трёх последних лет Игой Швёнтек.

“Первое, что я хочу сделать, это поблагодарить всех людей за то, что они пришли. Без сомнения, этот корт очень особенный для меня. Как будто вся эта энергия всегда в итоге помогает мне. Всё началось для меня именно на этом корте… Я уже играла здесь в финалах (одиночных и парных), и я очень люблю этот турнир. Я всегда жду его, мне очень приятно быть здесь. Нас тепло принимают, атмосфера и болельщики чудесные, а инфраструктура стала еще лучше.

Сегодня, когда я выходила на корт, я чувствовала себя довольно уверенной, что я точно её обыграю. Потому что мы уже встречались много раз, и я знаю, как именно нужно против неё играть. Я была больше сосредоточена на себе. Я знала, что мне нужно делать. Я довольна тем, как мне удается контролировать свои эмоции на протяжении всей недели. Конечно, я очень счастлива, что смогла выйти в финал.”

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