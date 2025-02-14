Днепр обыграл Старый Луцк в Суперлиге Favbet-2024/25

Андердог дали бой чемпиону, но во второй половине встречи не устоял под его натиском

Днепр продолжил победное шествие по регулярному сезону Суперлиги Favbet-2024/25, добыв в стартовом матче ровненского бабла победу над Старым Луцком — 86:69.

Чемпиону и лидеру чемпионата довелось несладко на старте. Луцк мощно провел первую четверть, выиграв ее 23:20. В следующем игровом промежутке соперник постепенно перехватил инициативу, но к середине встречи на табло был конкурентный счет — 35:37.

Андердог не сдавался, долго старался идти вровень с фаворитом, но команда Владимира Коваля, как с ней бывает нередко, в решающий момент прибавила. Третью четверть она завершила с гандикапом +7, а далее отрыв только увеличился.

Итог — 19-я победа днепрян из 19-ти. Старый Луцк остался седьмым, упустив шанс обогнать в таблице БК Запорожье. Впрочем, такая возможность представится команде Чайковского уже завтра, в очной встрече. Днепр также 15 февраля сразится с БК Ровно на площадке соперника.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Днепр — 69:86 (23:20, 12:17, 19:24, 15:25)

Старый Луцк: Горобченко (12 + 5 передач), Кольченко (9 + 5 подборов), Прозапас (8 — 4 потери), Дюпин (7), Липовцев (7), Лавани (6), Лесик (6), Мусиенко (5), Михайлов (4), Тимощук (3), Тартаковский (2)

Днепр: Конев (20 + 8 подборов), Тимофеенко (15 + 7 подборов), Сыпало (11 + 9 подборов), Дубоненко (10), Загреба (10 + 8 подборов), Горобченко (7 + 8 подборов + 11 передач), Бондарчук (6), Закурдаев (3), Коротченко (2), Лищина (2)

Источник