Черкасские Мавпы уверенной победой над Прикарпатьем-Говерлой завершили ивано-франковский бабл в Суперлиге Favbet-2024/25

Команда Нагорного благодаря двум победам с 88 очками закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы

Черкасские Мавпы на мажорной ноте завершили бабл в Ивано-Франковске, одержав результативную победу над Прикарпатьем-Говерлой — 88:70.

Равная борьба наблюдалась в начале встречи, но постепенно гости надежно завладели преимуществом. К большому перерыву им удалось достичь отрыва +14, и до конца встречи команда Дмитрия Нагорного не дала повода усомниться в своем превосходстве.

Самым результативным игроком встречи стал Лейтерренс Рид из команды-хозяйки, но у Мавп были свои герои — вчерашний рекордсмен Андрей Агафонов набрали более 20 очков, а Лев Кошевацкий оформил дабл-дабл с 13 ассистами.

Черкасские Мавпы одержали в Ивано-Франковске вторую победу за два дня, вновь набрав 88 очков. Напомним, ранее команда Нагорного уверенно справилась с Киев-Баскетом.

Команда из Черкасс занимает третье место в Суперлиге Favbet. Прикарпатье-Говерла потерпела уже 18-е поражение в 21-м матче и замыкает таблицу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы — 70:88 (20:25, 11:20, 22:22, 17:21)

Прикарпатье-Говерла: Рид (23 + 6 передач + 5 подборов), Кабацюра (16 + 5 подборов), Чугунов (8 + 5 подборов), Морозов (5), Маркив (5), Кузнецов (4), Дроздов (3), Стародуб (2), Иванов (2)

Черкасские Мавпы: Агафонов (21 + 9 подборов), Климов (21), Клебан (17), Кошеватский (11 + 13 передач + 6 подборов), Дюпри (9 + 5 подборов), Упырь (9), Пирогов (0 + 5 подборов)

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