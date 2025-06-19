За два этапа в Вене и Улан-Баторе сборная Украины записала в свой актив 130 баллов

Сборная Украины по баскетболу 3×3 потерпела поражение от Австралии (16:21) в полуфинале этапа Женской серии в Улан-Баторе (Монголия).

Наиболее результативной в составе украинской сборной была Мириам Уро-Ниле, набравшая 8 очков. У Екатерины Коваль 6 баллов, у Дарьи Дубнюк — 2.

Несмотря на поражение, Украина поднялась в топ-5 общего зачета Женской лиги. На предыдущем этапе в Вене сине-желтые набрали 60 очков, сейчас в Улан-Баторе — 70. Имея суммарные 130 баллов, Украина занимает пятую позицию.

Уверенное лидерство в общем зачете Женской лиги у Нидерландов, на счету которых 380 очков.

Баскетбол 3х3. Улан-Батор, Монголия. Женская серия. Полуфинал

Австралия — Украина 21:16

Украина: Мириам Уро-Ниле (8), Екатерина Коваль (6), Дарья Дубнюк (2), Анжелика Ляшко (0)

Источник