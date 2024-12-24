Капитан Днепра Тимофеенко стал первым игроком в истории, сыгравшим 500 матчей в Суперлиге

Юбилейный поединок пришелся на победную встречу домашнего бабла с Прикарпатьем-Говерлой (84:51)

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко стал первым игроком в истории, сыгравшим 500 матчей в Суперлиге.

Юбилейный поединок пришелся на победную встречу домашнего бабла с Прикарпатьем-Говерлой (84:51).

За 500 поединков 35-летний Тимофеенко сыграл 11 724 минут, набрал 5 605 очков, сделал 2 899 подборов и отдал 977 передач. По набранным очкам и подборам Тимофеенко является лучшим в истории, по сыгранным минутам уступает только Александру Кольченко, у которого 11 940 минут (на 217 минут больше, чем у Тимофеенко).

В 59 матчах из 500 Тимофеенко делал дабл-дабл, также являясь лидером Суперлиги по этому показателю.

Напомним, что Станислав Тимофеенко признавался лучшим игроком ноября Суперлиги FAVBET-2024/25. Также форвард был признан лучшим игроком третьей и шестой игровой недели.

Днепр уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги FAVBET-2024/25 — он выиграл все 11 поединков регулярного сезона.

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