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Футбол

Неутешительные новости для Украины. Появилась вероятность прохода команд конкурентов в таблице коэффициентов в Лиге Конференций

Хоть это и вероятность, но всё равно

Неутешительные новости для Украины. Появилась вероятность прохода команд конкурентов в таблице коэффициентов в Лиге Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Появилась вероятность прохода команд конкурентов Украины в таблице коэффициентов в Лиге Конференций.

    Football Rankings оценил вероятность прохода команд из стран конкурентов Украины. Команды-конкуренты выделены жирным.

    В матче "Бачка-Топола" – "Ягеллония" больше вероятность прохода польской команды. Источник оценивает попадание "Ягеллонии" в 1/8 финала в 83%.

    В поединке "Целе – АПОЭЛ" вероятнее проход далее кипрской команды – 68%.

    В противостоянии между кипрскими "Омонии" и "Пафоса" вероятность прохода примерно равна. Но 58% даётся на проход "Пафоса".

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    • Матчи 1/16 финала Лиги Конференций состоятся 13 и 20 февраля.

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