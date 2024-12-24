Неутешительные новости для Украины. Появилась вероятность прохода команд конкурентов в таблице коэффициентов в Лиге Конференций

Хоть это и вероятность, но всё равно

Getty Images / Global Images Ukraine

Появилась вероятность прохода команд конкурентов Украины в таблице коэффициентов в Лиге Конференций.

Football Rankings оценил вероятность прохода команд из стран конкурентов Украины. Команды-конкуренты выделены жирным.

В матче "Бачка-Топола" – "Ягеллония" больше вероятность прохода польской команды. Источник оценивает попадание "Ягеллонии" в 1/8 финала в 83%.

В поединке "Целе – АПОЭЛ" вероятнее проход далее кипрской команды – 68%.

В противостоянии между кипрскими "Омонии" и "Пафоса" вероятность прохода примерно равна. Но 58% даётся на проход "Пафоса".

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Матчи 1/16 финала Лиги Конференций состоятся 13 и 20 февраля.

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